Bankalar mevduat faizi oranlarını artırdı: 500 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırması ve dövizden Türk Lirası’na (TL) geçişi teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesini sağladı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine çıkan mevduat faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için cazip fırsatlar sunuyor. Bu gelişme, TL mevduatlara olan ilgiyi artırarak finansal piyasaları hareketlendirdi.