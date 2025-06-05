Bankalar mevduat faizi oranlarını artırdı: 500 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
5 Haziran 2025 itibarıyla, Türk Lirası mevduat faizlerinde önemli bir artış görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını artırdı. TL’ye dönüşü teşvik eden bu gelişmeler, yatırımcıların vadeli mevduata olan ilgisini artırdı. Peki, 500 bin liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırması ve dövizden Türk Lirası’na (TL) geçişi teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesini sağladı. Son dört ayın en yüksek seviyelerine çıkan mevduat faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı tasarruf sahipleri için cazip fırsatlar sunuyor. Bu gelişme, TL mevduatlara olan ilgiyi artırarak finansal piyasaları hareketlendirdi.
5 Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 32 günlük (1 ay) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi. Güncel faiz oranları baz alındığında, 500 bin TL tutarındaki mevduatın 1 aylık getirisi dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve 500 bin TL’nin 1 aylık kazancı hakkında detaylar..