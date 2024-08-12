Bankalar promosyonlarını peş peşe duyurdu! İşte Ağustos ayı güncel banka promosyonları
Emeklilere ek gelir sağlayan banka promosyonları 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu öğrenmek istiyor. İşte Ağustos ayı itibarıyla güncel banka promosyonları.
Ağustos ayında bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını açıkladı. En yüksek promosyon miktarı 20 bin TL'ye yaklaşırken, emekliler hangi bankanın ne kadar verdiğini merak ediyor.
İşte bankaların peş peşe sunduğu promosyonlar...
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bank aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.