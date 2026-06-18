Bankalar yarışta! En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel tutarlar...
Emekli promosyon kampanyaları haziran ayında güncellenen tutarlarla yeniden gündeme geldi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayan emekliler, bankaların sunduğu nakit promosyon miktarlarını ve ek kampanyaları araştırıyor. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte ödemelerde de dikkat çeken rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte, Haziran 2026 itibarıyla bankanın promosyon ödemeleri...
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya, belirli tarihler arasında promosyon taahhüdü veren tüm emeklileri kapsıyor.
Promosyon tutarı, maaş aralığı ve ek bankacılık işlemlerine göre değişiyor. 0–9.999 TL maaş alanlara toplam 15.250 TL, 10.000–14.999 TL arası maaş alanlara 21.000 TL, 15.000–19.999 TL arası için 25.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaş alanlara 30.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor.
Toplam promosyon; fatura talimatı, kredi kartı harcamaları, dijital bankacılık aktifliği ve mobil müşteri açılışı gibi ek koşullarla artırılabiliyor.
19 Eylül 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan yararlanmak için emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.
Banka, emekli maaşını taşıyan müşterilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon verirken, ek bonus ve ödüllerle toplam ödeme tutarı 32 bin TL'ye ulaşıyor. Ayrıca bankaya davet edilen emekli yakınları için de 5 bin TL'ye kadar nakit ödül fırsatı sağlanıyor.
Promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle sıralanıyor:
9 bin 999 TL ve altı maaş alanlara 18 bin TL,
10 bin TL – 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 23 bin 500 TL,
15 bin TL – 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 27 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 32 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaş tutarına göre değişen oranlarda peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapılacak.
Maaş Tutarına Göre Promosyon Belirlendi
Açıklamaya göre, 1 aylık emekli maaşı tutarı üzerinden yapılan değerlendirmede promosyon ödemeleri şu şekilde uygulanacak:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar maaş alanlara: 3 yıl için toplam 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ek ödül imkânı sunan yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılırken, ek harcama ve ürün kullanımlarına bağlı bonus fırsatları da sağlanıyor.
Ek Ödüllerle Toplam 10.000 TL Bonus İmkanı
Kampanya dahilinde Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden yapılacak 2.000 TL'lik kullanıma 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesi satın alımına 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus veriliyor.
Bu ek ödemelerle birlikte emeklilerin toplamda 25.000 TL'ye kadar promosyon ve ödül kazanabileceği belirtiliyor.
Kampanya Tarihleri Belli Oldu
Garanti BBVA'nın emekli promosyon kampanyası 1 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Banka, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu da açıkladı.