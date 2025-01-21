Bankalarda emekliye promosyon rekabeti: 24 bin lira beklentisi... Hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalarda promosyon rekabeti arttı. Özel bankaların emekli promosyonu 21 bin liraya kadar yükseldi. Kamu bankaları yeni bir çalışma başlatırken, tutarın 24 bin liraya kadar ulaşabileceği konuşuluyor.
Milyonlarca emeklinin maaşının bu ay yüzde 15.75 artırılması ve en düşük aylığın da 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasının ardından bankaların promosyon rekabeti arttı. 16.8 milyon emeklinin maaş aldığı sistemde özel bankalar arasındaki rekabet, promosyon tutarını ek ödemelerle birlikte 21 bin liraya kadar çıkardı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kamu bankalarının da önemli bir adım atmak için hazırlık yaptığı belirtildi.
19 BANKA İLE PROTOKOL İMZALANMIŞTI
Geçtiğimiz yıl yapılan 31 Mart seçimleri öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 banka ile yaptığı protokolle emekli promosyonlarını güncellemişti. Ancak aradan geçen sürede yüksek enflasyon ve emekli maaşlarındaki artış, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Mart ayında yapılacak anlaşma kapsamında kamu ve özel bankaların promosyon kampanyalarındaki tavan ödeme miktarlarının artırılması bekleniyor.