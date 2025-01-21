Bankalarda emekliye promosyon rekabeti: 24 bin lira beklentisi... Hangi banka ne kadar veriyor?

Milyonlarca emeklinin maaşının bu ay yüzde 15.75 artırılması ve en düşük aylığın da 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmasının ardından bankaların promosyon rekabeti arttı. 16.8 milyon emeklinin maaş aldığı sistemde özel bankalar arasındaki rekabet, promosyon tutarını ek ödemelerle birlikte 21 bin liraya kadar çıkardı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre kamu bankalarının da önemli bir adım atmak için hazırlık yaptığı belirtildi.