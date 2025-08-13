  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bankalarda faiz oranları değişti: 5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi

Bankalarda faiz oranları değişti: 5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmesinin ardından bankalar mevduat ve kredi faiz oranlarını güncelledi. 13 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon TL ve 5 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar listesi açıklandı.

Bankalarda faiz oranları değişti: 5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmesinin ardından, bankalar mevduat ve kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Faiz indirimi öncesinde yıllık yüzde 48-49-50 civarında mevduat faizi sunan bankalar, yeni Merkez Bankası kararına göre oranlarını revize etti.

1 | 20
Bankalarda faiz oranları değişti: 5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi - Sayfa 2

13 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon ve 5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi:

2 | 20
Bankalarda faiz oranları değişti: 5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi - Sayfa 3

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5

Vade Sonu Tutarı: 2.057.140 TL

Net Kazanç: 57.140 TL

3 | 20
Bankalarda faiz oranları değişti: 5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi - Sayfa 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %44,5

Vade Sonu Tutarı: 2.064.373 TL

Net Kazanç: 64.373 TL

4 | 20