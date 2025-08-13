Bankalarda faiz oranları değişti: 5 milyon ve 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi güncellendi
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmesinin ardından bankalar mevduat ve kredi faiz oranlarını güncelledi. 13 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon TL ve 5 milyon TL'nin 1 aylık net getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar listesi açıklandı.
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürmesinin ardından, bankalar mevduat ve kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Faiz indirimi öncesinde yıllık yüzde 48-49-50 civarında mevduat faizi sunan bankalar, yeni Merkez Bankası kararına göre oranlarını revize etti.
13 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon ve 5 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle şekillendi: