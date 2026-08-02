Bankalarda faiz yarışı ağustos ayında da sürüyor: 3 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Mevduat faizlerinde bankalar arasındaki rekabet devam ederken, yüksek faiz oranları ve özel kampanyalar tasarruf sahiplerinin ilgisini çekiyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, "Hangi banka daha yüksek mevduat getirisi sağlıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bununla beraber 3 milyon TL'lik mevduatın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net kazanç, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte banka banka 3 milyon TL'nin güncel mevduat getirisi...
Ağustos ayıyla birlikte bankalar vadeli mevduat ürünlerinde faiz oranlarını ve kampanyalarını yeniledi. Yeni müşterilere özel teklifler, günlük kazanç sağlayan hesaplar ve çeşitli promosyonlarla yatırımcılara daha yüksek getiri sunuluyor.
Özellikle günlük faiz kazandıran vadeli hesaplar, faiz gelirinin her gün bakiyeye yansıması ve bazı kampanyalarda para çekilse dahi getirinin belirli şartlar altında korunabilmesi sayesinde tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.
Uzmanlar, mevduat hesabı seçerken yalnızca ilan edilen faiz oranlarının dikkate alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
Ayrıca uzmanlar, vadeli mevduat hesabı tercih edilirken yalnızca faiz oranına odaklanılmaması gerektiğini belirtiyor. Hesabın vadesi, net getiri, stopaj uygulaması, faiz ödeme koşulları ve erken para çekimine ilişkin kuralların da karar sürecinde dikkate alınmasının önem taşıdığı vurgulanıyor.