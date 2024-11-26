Bankalarda faiz yarışı devam ediyor: İşte, sıfır faizli kredi veren bankalar!
Bankaların müşterilerine özel sunduğu faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekmeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar gerekli bilgileri araştırırken, faizsiz kredi imkanında sunulan tutarlar da belli oldu. İşte faizsiz kredi sunan bankalar, kredi limitleri ve ayrıntıları...
Bankalar müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyalarını hızla hayata geçirmeye başladı. İşte, faizsiz kredi veren bankalar ve sağladıkları kredi fırsatları...
QNB
QNB müşterilerine faizsiz kredi imkanı sunuyor. 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatıyla toplamda 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlayabilirsiniz.
Vade: 3-6 ay
Tutar: 45 bin TL
AKBANK
Akbank yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans fırsatıyla faizsiz kredi desteği veriyor.
Vade: 3 ay
Tutar: 25 bin TL