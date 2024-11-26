Bankalarda faiz yarışı devam ediyor: İşte, sıfır faizli kredi veren bankalar!

QNB

QNB müşterilerine faizsiz kredi imkanı sunuyor. 6 ay vadeli 20 bin TL kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans fırsatıyla toplamda 45 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sağlayabilirsiniz.

Vade: 3-6 ay

Tutar: 45 bin TL