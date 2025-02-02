Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

FİNDEKS NOTUNA DİKKAT!

Bankalar yeni müşteri çekebilmek amacıyla düzenledikleri sıfır faizli kredi kampanyaları için bazı koşullar öne sürüyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor.

Buna göre sadece bankanın yeni müşterisi olacak kişiler faizsiz kredi kampanyalarından faydalanabiliyor. Diğer dikkat çeken detay ise findeks notu oluyor. Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyaları için vatandaşlardan yüksek findeks notu isteyebiliyor.