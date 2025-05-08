Bankalarda faizsiz kredi yarışı! Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? İşte banka banka oranlar...
Bankaların faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Yeni müşterilere özel düzenlenen kampanyalarda, 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor. Peki, hangi bankalarda faizsiz kredi kampanyası devam ediyor? İşte, 2025 Mayıs faizsiz kredi veren bankalar....
Bankalar tarafından başlatılan yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Mayıs ayında birçok banka, 'Hoş Geldin Kampanyası' kapsamında 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.
Kredi vadeleri bankaya göre değişmekle beraber en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.
İşte, 2025 faizsiz kredi veren bankalar listesi...
TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.