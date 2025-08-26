Bankalarda faizsiz kredi yarışı kızıştı! Hangi banka, ne kadar kredi veriyor? İşte güncel oranlar
Bankaların yeni müşteri kampanyaları hız kesmeden sürüyor. Şu anda bazı bankalar, yeni müşterilerine özel olarak faizsiz kredi ve nakit avans imkânı sunuyor. 3 ila 6 ay vade seçenekleriyle geri ödenebilen bu faizsiz kredilerde tutar 90 bin liraya kadar ulaşabiliyor. İşte, faizsiz kredi sağlayan bankaların listesi…
QNB
QNB, toplamda 85 bin TL faizsiz kredi veriyor.
- 3 ay vade ile faizsiz 60 bin TL kredi,
- 3 ay vadeli olmak üzere faizsiz 25 bin TL nakit avans.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, faizsiz olmak üzere toplamda 75 bin lira nakit kredi imkânı sunuyor.
- 3 ay vadeyle 25 bin liraya varan faizsiz nakit avans,
- 3 ay vade ile 50 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi.