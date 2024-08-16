Bankalarda kampanya yarışı: Emekliye çift promosyon... En yüksek promosyon tutarı ne kadar?

ÇİFT PROMOSYON ÖDEMESİ YAPACAĞINI DUYURDU: 24 BİN TL’YE VARAN ÖDEME

Son dönemde bankalar arasında yapılan en dikkat çeken kampanya ise Vakıfbank’ın oldu. Vakıfbank 30 Eylül tarihine kadar emeklilere çift promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Halihazırda 12 bin TL olan promosyona ek 12 bin TL’ye varan nakit ödeme yapılıyor. Böylece emekliler 24 bin TL promosyon ödemesi almaya hak kazanabiliyor. Kampanyadan emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş kişiler yararlanabiliyor.