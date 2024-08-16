Bankalarda kampanya yarışı: Emekliye çift promosyon... En yüksek promosyon tutarı ne kadar?
Bankalar emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek için yeni kampanyalarını peş peşe açıklıyor. Yakın zamanda bir kamu bankası emeklilere çift promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki şu anda bankalarda en yüksek promosyon tutarı ne kadar oldu? Diğer bankalar da emeklilere çift promosyon ödemesi yapar mı? İşte detaylar...
Temmuz ayı emekli maaş artışı sonrası bankalarda promosyon tutarları güncellenmeye başladı. Şu anda bankalarda promosyon tutarlarının 18 bin TL civarında olduğu gözleniyor ancak fatura ödeme talimatı, kredi kartı gibi ek taleplerle bu tutar 18 bin TL’yi de aşıyor.
ÇİFT PROMOSYON ÖDEMESİ YAPACAĞINI DUYURDU: 24 BİN TL’YE VARAN ÖDEME
Son dönemde bankalar arasında yapılan en dikkat çeken kampanya ise Vakıfbank’ın oldu. Vakıfbank 30 Eylül tarihine kadar emeklilere çift promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Halihazırda 12 bin TL olan promosyona ek 12 bin TL’ye varan nakit ödeme yapılıyor. Böylece emekliler 24 bin TL promosyon ödemesi almaya hak kazanabiliyor. Kampanyadan emekli maaşını Vakıfbank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş kişiler yararlanabiliyor.
DİĞER BANKALAR DA ÇİFT PROMOSYONA GEÇER Mİ?
Peki emekliler mevcut promosyonların üzerinde ödeme almak için bankalarla bir pazarlık yapabilir mi? Emekli promosyonları daha da artar mı? Vakıfbank kampanyası sonrası diğer bankalar da ödemeleri 24 bin TL civarına çıkarır mı?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Bu sene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle ‘Emekliler Yılı’ ilan edildi ve emekliler.gov.tr üzerinden emekliler için binlerce kurumla anlaşma yapıldı. Bu indirimler emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yapıldı.