Bankalarda mevduat faiz oranları geriledi: 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizlerinde düşüş sürerken yatırımcıların gözü bankaların sunduğu oranlara çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlaması ve politika faizini yüzde 37’de tutmasıyla birlikte mevduat faizlerinde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Peki, 2 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcı ne kadar kazanç elde ediyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor, aylık net getiri ne kadar oluyor? İşte 2 milyon TL için bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 32 günlük net kazançları...
Mevduat faizleri, birikimlerini bankalarda değerlendiren yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde parasını en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırıyor.
2025 yılında yüzde 47 seviyelerine kadar yükselen mevduat faizleri, TCMB’nin 6 aylık aranın ardından haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması ve fonlama maliyetinin düşmesiyle gerilemeye başladı. Fonlama maliyetinin yüzde 40’tan yüzde 37’ye çekilmesinin ardından, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi 4 Eylül itibarıyla yüzde 37,3’e gerileyerek 2023’ten bu yana en düşük seviyesine indi.
Mevduat faizlerindeki düşüş, yüksek miktardaki birikimlerin aylık faiz kazancını da önemli ölçüde azalttı. 2 milyon TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisinde de gerileme kaydedildi.