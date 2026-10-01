Bankalardan 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Kampanyalar kapsamında 3 ay vadeli 75 bin TL’ye kadar taksitli Artı Para imkânı sunulurken, buna ek olarak 25 bin TL’ye kadar taksitli avans seçeneği de bulunuyor. Kampanyalarda uygulanan faiz oranı yüzde 0 olarak belirtiliyor.