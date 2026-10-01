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Bankalardan 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap kampanyalarını sürdürüyor. Bazı bankalarda kampanyalar kapsamında sunulan toplam finansman tutarı 100 bin TL’ye kadar çıkarken, vade seçenekleri ve başvuru şartları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

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Bankalardan 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Sayfa 1

Yeni müşterilere özel kampanyalarda toplam 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman imkânı sunuluyor.

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Bankalardan 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Sayfa 2

Kampanya paketlerinde 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veya ek hesap seçeneğinin yanı sıra, 3 ay vadeyle 50 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans fırsatı da yer alıyor.

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Bankalardan 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Sayfa 3

Yapı Kredi ve İş Bankası’ndan yeni müşterilere faizsiz finansman fırsatı: 100 bin TL’ye kadar

Yapı Kredi ve İş Bankası’nın yeni müşterilere yönelik kampanyalarında faizsiz finansman tutarı 75 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor.

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Bankalardan 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Sayfa 4

Kampanyalar kapsamında 3 ay vadeli 75 bin TL’ye kadar taksitli Artı Para imkânı sunulurken, buna ek olarak 25 bin TL’ye kadar taksitli avans seçeneği de bulunuyor. Kampanyalarda uygulanan faiz oranı yüzde 0 olarak belirtiliyor.

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