Bankalardan 100 bin TL’ye varan faizsiz kredi fırsatı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Bankalar, yeni müşteri kazanmak amacıyla faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap kampanyalarını sürdürüyor. Bazı bankalarda kampanyalar kapsamında sunulan toplam finansman tutarı 100 bin TL’ye kadar çıkarken, vade seçenekleri ve başvuru şartları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.
Yeni müşterilere özel kampanyalarda toplam 100 bin TL’ye kadar faizsiz finansman imkânı sunuluyor.
Kampanya paketlerinde 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veya ek hesap seçeneğinin yanı sıra, 3 ay vadeyle 50 bin TL’ye kadar taksitli nakit avans fırsatı da yer alıyor.
Yapı Kredi ve İş Bankası’ndan yeni müşterilere faizsiz finansman fırsatı: 100 bin TL’ye kadar
Yapı Kredi ve İş Bankası’nın yeni müşterilere yönelik kampanyalarında faizsiz finansman tutarı 75 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor.