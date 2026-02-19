Bankalardan faizsiz kredi kampanyası: Hangi banka ne kadar sıfır faizli kredi veriyor? İşte rakamlar

Akbank

Akbank, mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara 100 bin liraya kadar kredi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 45 bin liraya kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi verilirken, 45 bin ile 100 bin lira arasındaki tutarlarda yüzde 0,99 faiz oranı uygulanıyor. Kredilerde tahsis ücreti ve sigorta primi gibi masraflar bulunuyor.