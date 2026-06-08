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Bankalardan kredi yarışı: Faiz oranları ve kampanyalar güncellendi: İşte banka banka kampanyalar...

İhtiyaç kredisi kullanmayı planlayan milyonlarca vatandaş için bankalardan peş peşe yeni hamleler geldi. Haziran 2026 itibarıyla güncellenen kampanyalar kapsamında bazı bankalar yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve nakit avans imkanları sunarken, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Artan rekabetle birlikte vatandaşlar en avantajlı kredi seçeneğini araştırırken, bankaların sunduğu yeni fırsatlar dikkat çekiyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

Bankalardan kredi yarışı: Faiz oranları ve kampanyalar güncellendi: İşte banka banka kampanyalar... - Sayfa 1

Haziran ayıyla birlikte ihtiyaç kredisi kampanyaları güncellendi. Bazı bankalar faizsiz kredi ve nakit avans fırsatları sunarken, kredi faiz oranlarında da dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

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Bankalardan kredi yarışı: Faiz oranları ve kampanyalar güncellendi: İşte banka banka kampanyalar... - Sayfa 2

GetirFinans

Yeni Müşterilere Özel, 100.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %2,49 faizli ihtiyaç kredisi, 650.000 TL’ye varan %3,09’dan başlayan tüketici kredisi veriyor

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Bankalardan kredi yarışı: Faiz oranları ve kampanyalar güncellendi: İşte banka banka kampanyalar... - Sayfa 3

QNB

 Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Fırsat, 25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi + 25.000 TL’ye varan %0 faizli taksitli nakit avans (Toplam 50.000 TL)

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Bankalardan kredi yarışı: Faiz oranları ve kampanyalar güncellendi: İşte banka banka kampanyalar... - Sayfa 4

Akbank

Yeni Müşterilere Özel Faizsiz Fırsat, 45.000 TL’ye varan 12 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi + 25.000 TL’ye varan %0 faizli taksitli avans (Toplam 70.000 TL)

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