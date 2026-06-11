Bankalardan promosyon yarışı: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel rakamlar...
Milyonlarca emeklinin gözü bankaların ardı ardına güncellediği Haziran 2026 dönemi promosyon yarışına çevrildi. Yılın ikinci yarısına doğru yaklaşırken bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve emekli maaş müşterilerini kapmak adına kesenin ağzını açtı. Bazı bankalar emekli maaşını taşıyanlara tam 32 bin TL'ye varan nakit ve ek ödül fırsatı sunuyor. İşte detaylar...
2026 haziran ayı emekli maaşı promosyonları güncellendi. Emekli maaşı aldığı bankayla sözleşmesi sona eren emekliler, maaşlarını başka bir bankaya taşımaları halinde 32 bin TL'lik promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.
Peki, haziran ayı itibarıyla hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
İşte 2026 haziran ayı güncel emekli maaş promosyonu kampanyaları:
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
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