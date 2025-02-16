Bankaların emekli promosyon kampanyaları Şubat 2025! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
Bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı hız kesmeden sürüyor. Şubat ayına özel kampanyalarını resmi web sitelerinde duyuran bankalar, emekli müşterileri cezbetmek için avantajlı teklifler sunuyor. Bu doğrultuda, maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaları yakından inceliyor.
Emekli banka promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli maaşını mevcut bankadan başka bir bankaya taşımak isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular, "Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?" Sorularının yanıtını arıyor.
Emekli promosyonlarından yararlanmak isteyenlerin, tercih ettikleri banka ile üç yıl boyunca maaş alma taahhüdü vermesi gerekiyor. Bankalar, sundukları ek fırsatlarla daha fazla emekliyi müşteri portföylerine katmayı hedefliyor. Promosyon ödemeleri ise maaş transfer işlemi tamamlandıktan sonra belirlenen süre içinde hesaplara yatırılacak.
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.