Bankaların emekli promosyon kampanyaları Şubat 2025! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli maaşını mevcut bankadan başka bir bankaya taşımak isteyen SSK ve Bağ-Kur'lular, "Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?" Sorularının yanıtını arıyor.