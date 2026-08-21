Bankaların emekli promosyonları güncellendi: Ağustosta en yüksek teklif hangi bankada?
Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından 2026 emekli promosyonları yeniden gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler ile ilk kez emekli promosyonundan yararlanacak vatandaşlar, bankaların güncel promosyon tutarlarını ve başvuru şartlarını araştırıyor. Emekliler ise 2026 banka emekli promosyonlarını karşılaştırarak kendileri için en yüksek ödemeyi ve en avantajlı kampanya koşullarını sunan bankayı tercih etmeye çalışıyor. Peki Ağustos ayında en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte detaylar...
Bankaların emeklileri kazanmak için sunduğu promosyon kampanyaları 2026’da da devam ediyor. Maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, verilen promosyon tutarının yanı sıra ek ödeme fırsatlarını, kampanya koşullarını ve başvuru kriterlerini de değerlendiriyor.
Emekliler, farklı bankaların tekliflerini karşılaştırarak kendileri için en yüksek avantajı sağlayan seçeneği belirlemeye çalışıyor.
İşte ağustos ayında en yüksek promosyonu veren bankalar;
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası'nda ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.
Bunun yanında toplamda 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor. Kampanya kapsamında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, her ay 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanları bulunuyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emeklilere 25 bin liraya varan promosyon imkanı sunuyor.
10 bin liranın altında maaş alanlara 6.250 TL, 10.000-14.999 lira arasındakilere 10.000 TL, 15.000-19.999 lira arasındakilere 12.500 TL, 20 bin lira ve üzerindekilere 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
İlk iki fatura talimatında 1.000 TL, kredi kartıyla 9.000 TL ve üzeri alışveriş yapan yeni kredi kartı müşterisine ise 9.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuluyor.