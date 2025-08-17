  1. Ekonomim
  4. Bankaların faiz getirisi ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu

Bankaların faiz getirisi ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu

17 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla güncellenen mevduat faiz oranları bankalar tarafından güncellendi. Özellikle 500.000 TL ve 1.000.000 TL gibi büyük tutarları değerlendirmek isteyenler için 1 aylık vadede en yüksek faiz veren bankalar listelendi. İşte 500.000 TL ve 1.000.000 TL'nin 32 günlük faiz getirisi..

Bankaların faiz getirisi ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %46'dan %43'e çekmesinin ardından, bankacılık sektörü hızla yeni düzenlemeye uyum sağlıyor. Daha önce %48-50 bandında faiz veren bankalar, yeni oranları %43-45 civarında güncelledi

17 Ağustos 2025 itibarıyla 500 bin ve 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şu şekilde;

17 Ağustos 2025 itibarıyla 500 bin ve 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şu şekilde;

500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ NE KADAR?

500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ NE KADAR?

ALTERNATİF BANK

ALTERNATİF BANK

%49 Faiz Oranı

Net Kazanç: 15.364,04 TL

Vade Sonu Tutar: 515.364,04 TL

