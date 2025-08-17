Bankaların faiz getirisi ne kadar? 500 bin ve 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi belli oldu
17 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla güncellenen mevduat faiz oranları bankalar tarafından güncellendi. Özellikle 500.000 TL ve 1.000.000 TL gibi büyük tutarları değerlendirmek isteyenler için 1 aylık vadede en yüksek faiz veren bankalar listelendi. İşte 500.000 TL ve 1.000.000 TL'nin 32 günlük faiz getirisi..
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %46'dan %43'e çekmesinin ardından, bankacılık sektörü hızla yeni düzenlemeye uyum sağlıyor. Daha önce %48-50 bandında faiz veren bankalar, yeni oranları %43-45 civarında güncelledi
17 Ağustos 2025 itibarıyla 500 bin ve 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şu şekilde;
