Bankaların faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu
Merkez Bankası'nın 2024 yılının son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde 3 puana varan düşüş yaşandı. Yatırımcılar, 10 gün sonra gerçekleşecek TCMB toplantısını beklerken, mevcut faiz fırsatlarını değerlendirmek için harekete geçti. Peki, 2 milyon TL’nin bir aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankalara göre güncel faiz oranları…
14 Ocak 2025 haftasında, pek çok banka mevduat faiz oranlarını yüzde 50 ve üzeri seviyelere çıkararak yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor.
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