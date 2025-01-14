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  4. Bankaların faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Bankaların faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Merkez Bankası'nın 2024 yılının son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi sonrasında mevduat faizlerinde 3 puana varan düşüş yaşandı. Yatırımcılar, 10 gün sonra gerçekleşecek TCMB toplantısını beklerken, mevcut faiz fırsatlarını değerlendirmek için harekete geçti. Peki, 2 milyon TL’nin bir aylık faiz getirisi ne kadar? İşte bankalara göre güncel faiz oranları…

Bankaların faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu - Sayfa 1

14 Ocak 2025 haftasında, pek çok banka mevduat faiz oranlarını yüzde 50 ve üzeri seviyelere çıkararak yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor.

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Bankaların faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu - Sayfa 2

İşte banka banka 2 milyon TL'nin bir aylık faiz getirisi:

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Bankaların faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI 

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 2.066.279 TL
Net Kazanç 66.279 TL

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Bankaların faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 41
Vade Sonu Tutar 2.064.701 TL
Net Kazanç 64.701 TL

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