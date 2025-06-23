Bankaların güncel mevduat faiz oranları belli oldu! Peki 2 milyon TL ayda ne kadar kazandırıyor?
Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutmasının ardından yatırımcıların odağı bankaların mevduat faizlerine kaydı. 2 milyon TL tutarındaki mevduatla bir ayda en yüksek 76 bin TL’ye varan getiri sağlayan bankalar belli oldu. İşte bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL üzerinden hesaplanan aylık kazançlar…
Ekonomi yönetimi, yüksek faiz politikasını sürdürüyor. Merkez Bankası, son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tuttu. Bu karara hükümete yakın bazı gazetelerden eleştiri gelirken, faiz indirimi çağrıları yapıldı.
Yüksek faizin devam etmesi, yatırımcıların yönünü mevduat hesaplarına çevirdi. Pek çok kişi, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve bu oranlarla elde edilecek getirileri araştırmaya başladı.
2 milyon TL tutarındaki mevduatın 32 günlük aylık faiz getirisi ve bankaların sunduğu kampanyalar incelendi. Yapılan araştırmaya göre, 2 milyon TL’den elde edilecek ortalama aylık faiz kazancı 70 bin TL’nin üzerinde seyrediyor.