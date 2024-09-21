Bankaların kampanya yarışı hızlandı: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte liste...
Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, arka arkaya sıfır faizli kredi kampanyalarını açıkladı. Peki 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi kampanyalarından nasıl yararlanılacak? İşte detaylar..
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre müşteri kapmak için birbiriyle yarışan bankalar, sıfır faizli kredi kampanyaları açıklıyor. 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen kredilerde yeni müşteri olma koşulu aranıyor.
FİNDEKS KREDİ NOTU İSTEYEN VAR
Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor.
Ancak kredi notu düşük olanlarda faiz oranları değişiklik gösterebiliyor.
Bankalar faizsiz kredilerde sigortalı olmayı ön koşul olarak sunuyor. Ancak bazı bankalar sigortasız olarak çalışanlara da 25 bin TL ve 6 ay vade ile sıfır faizle kredi veriyor. Bu tür kredilerden daha çok üniversite öğrencileri yararlanabiliyor.