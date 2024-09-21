Bankaların kampanya yarışı hızlandı: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte liste...

Bankalar faizsiz kredilerde sigortalı olmayı ön koşul olarak sunuyor. Ancak bazı bankalar sigortasız olarak çalışanlara da 25 bin TL ve 6 ay vade ile sıfır faizle kredi veriyor. Bu tür kredilerden daha çok üniversite öğrencileri yararlanabiliyor.