  4. Bankaların konut kredisi faiz oranları ne? 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Ev almak isteyenler bankaların konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Peki bankalardaki konut kredisi faiz oranları ne? 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka konut kredisi faiz oranları ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi...

Türkiye'de konut sektöründe satışlar temmuz ayı itibarıyla 143 bine yaklaşarak bir yılın zirvesini gördü. Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor.

Peki bankalardaki konut kredisi faiz oranları ne? 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte Cnbc-e'de yer alan habere göre banka banka güncel konut kredisi faiz oranları ve 3 milyon TL'nin geri ödeme tablosu...

KuveytTürk

Kredi Tutarı: 3 milyon TL
Faiz Oranı: %2,77
Vade Sayısı: 120 Ay
Aylık Taksit: 86 bin 353 TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 396 bin 974 TL

Türkiye Finans

Kredi Tutarı: 3 milyon TL
Faiz Oranı: %3,34
Vade Sayısı: 120 Ay
Aylık Taksit: 102 bin 182 TL
Toplam Ödeme: 12 milyon 290 bin 121 TL

