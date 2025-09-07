Bankaların konut kredisi faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi belli oldu

Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, konut kredisi faizlerindeki olası düşüşleri yakından takip ediyor. Bu nedenle, kredi maliyetlerinde değişiklik olup olmayacağını görmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını beklemeye başladı.