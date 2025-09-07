Bankaların konut kredisi faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi belli oldu
Bankaların güncel konut kredisi hesaplamaları, ev sahibi olmayı planlayanları zorluyor. 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için 10 yıl vadeli geri ödeme planlarında, bankalar arasında 1,2 milyon TL’yi aşan fark oluştu. İşte 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranlarının güncel listesi.
Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, konut kredisi faizlerindeki olası düşüşleri yakından takip ediyor. Bu nedenle, kredi maliyetlerinde değişiklik olup olmayacağını görmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını beklemeye başladı.
Uzmanlar, Merkez Bankası’nın faiz politikalarının hem kredi maliyetleri hem de konut talebi üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor; bu durum, özellikle uzun vadeli konut kredisi kullanmayı düşünen vatandaşların kararlarını ertelemesine yol açıyor.