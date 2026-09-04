Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 2 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar oldu?
TCMB’nin kredi kartı ve KMH için azami faiz oranlarını açıklamasının ardından gözler bankaların mevduat faizlerine çevrildi. Mevduat faizlerinde yüksek oranlar dikkat çekerken, 2 milyon TL’sini vadeli hesapta değerlendirmek isteyen vatandaşlar “2 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel faiz oranları ve kazançlar...
Merkez Bankası’nın kredi kartı ve kredili mevduat hesabına ilişkin azami faiz oranlarını duyurmasının ardından, yatırımcıların gözü bu kez bankaların mevduat faizlerine çevrildi.
Yüksek faiz oranları, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için mevduat hesaplarını yeniden öne çıkarırken, 2 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı getiri 60 bin TL sınırına yaklaşıyor.
Bankaların sunduğu faiz oranları ve buna bağlı net kazançlar farklılık gösterirken, yatırımcılar en yüksek getiriyi sağlayan seçenekleri araştırıyor.
İşte bankaların 2 milyon TL için sunduğu 32 günlük vadeli mevduat getirileri...