Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 3 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu

Yaklaşık 7,5 aylık dönemde parasını mevduat veya para piyasası fonlarında değerlendiren yatırımcıların getirisi de dikkat çekti. Bununla beraber özellikle yüksek tutarlı birikime sahip olanlar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat hesapları öne çıkıyor. Birikim sahipleri "En yükek mevduat faiz getirisini hangi banka sunuyor?, "3 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

İşte 3 milyon TL'nin aylık mevduat faiz getirisi ve bankaların mevduat faiz oranları...