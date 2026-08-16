Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 3 milyon TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu
Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü dönemde birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, güncel vadeli mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle yüksek miktarda tasarrufu bulunanlar için 32 günlük vadeli hesaplar dikkat çekerken, bankaların sunduğu faiz oranları arasındaki farklılıklar getiriyi doğrudan etkiliyor. Birikim sahipleri, “En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?” ve “3 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte banka banka 3 milyon TL'nin mevduat faiz getirisi...
Enflasyon karşısında birikimlerinin değerini korumak isteyen yatırımcıların yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. Yılın başından bu yana yüzde 40’ın üzerinde seyreden mevduat faizleri, yüksek getiri arayanların ilgisini çekiyor.
Yaklaşık 7,5 aylık dönemde parasını mevduat veya para piyasası fonlarında değerlendiren yatırımcıların getirisi de dikkat çekti. Bununla beraber özellikle yüksek tutarlı birikime sahip olanlar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat hesapları öne çıkıyor. Birikim sahipleri "En yükek mevduat faiz getirisini hangi banka sunuyor?, "3 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar?" sorusunun yanıtını merak ediyor.
İşte 3 milyon TL'nin aylık mevduat faiz getirisi ve bankaların mevduat faiz oranları...
AKBANK
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 90.049,32 TL
Vade Sonu Bakiye: 3.090.049,32 TL