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Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin banka banka getirisi belli oldu

Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar, güncel faiz oranlarını ve 3 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazancı merak ediyor. Bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 47 seviyesine kadar çıkarken, aynı miktardaki paranın vade sonunda sağlayacağı getiri bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki, 3 milyon TL 32 gün sonunda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka daha yüksek net getiri sunuyor? İşte bankaların güncel oranlarına göre 3 milyon TL'nin mevduat faiz getirisi...

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Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin banka banka getirisi belli oldu - Sayfa 1

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranları yenilenirken, 3 milyon TL'lik birikimin vade sonunda sağlayacağı net kazançlar da ortaya çıktı. Bankalar arasındaki faiz rekabeti sürerken, yatırımcıların dikkatini yalnızca faiz oranları değil, vade sonunda hesaba geçecek net getiri çekiyor.

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Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin banka banka getirisi belli oldu - Sayfa 2

Bankaların açıkladığı faiz oranları farklılık gösterirken, kampanya koşulları da toplam getiriyi doğrudan etkiliyor. Vadesiz hesapta tutulması gereken tutar gibi şartlar nedeniyle, yüksek faiz oranı sunan bir banka her zaman en yüksek net kazancı sağlamayabiliyor.

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Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin banka banka getirisi belli oldu - Sayfa 3

Peki 3 milyon TL'nin 32 günlük vade sonunda sağladığı net kazanç ne kadar oldu?

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Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin banka banka getirisi belli oldu - Sayfa 4

AKBANK

Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 90.049,32 TL

Vade Sonu Bakiye: 3.090.049,32 TL

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