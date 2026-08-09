Bankaların mevduat faiz oranları değişti: 3 milyon TL'nin banka banka getirisi belli oldu

Bankaların açıkladığı faiz oranları farklılık gösterirken, kampanya koşulları da toplam getiriyi doğrudan etkiliyor. Vadesiz hesapta tutulması gereken tutar gibi şartlar nedeniyle, yüksek faiz oranı sunan bir banka her zaman en yüksek net kazancı sağlamayabiliyor.