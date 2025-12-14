Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL ve 7 milyon TL'nin aylık getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekti. Bu kararın ardından, 14 Aralık 2025 itibarıyla 2 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) vadede sağlayacağı faiz getirisi bankalara göre yeniden hesaplandı. Peki 2 milyon TL ve 7 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faiz oranları...