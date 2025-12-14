Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi: İşte 2 milyon TL ve 7 milyon TL'nin aylık getirisi
Bankada birikimi olanlar bankaların güncel mevduat faizi oranlarını araştırmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın aralık ayında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesiyle birlikte bankalarda yeni mevduat faizi kampanyaları başladı. Peki 2 milyon TL ve 7 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek oranı yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekti. Bu kararın ardından, 14 Aralık 2025 itibarıyla 2 milyon TL’nin 1 aylık (32 günlük) vadede sağlayacağı faiz getirisi bankalara göre yeniden hesaplandı. Peki 2 milyon TL ve 7 milyon TL'nin aylık mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
ING
Turuncu Hesap – Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 56.708,76 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.708,76 TL