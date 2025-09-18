Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi: Peki 100 ve 500 bin TL mevduat faiz oranları ne kadar?
Ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, eylül toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5 seviyesine çekti. Bu adımın ardından kredi kartı işlemlerindeki komisyon oranları yeniden düzenlendi ve faiz oranlarında indirime gidildi. Peki, güncel koşullarda 100 bin ve 500 bin TL mevduat için faiz oranları ne kadar oldu?
Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, eylül toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5’e düşürdü.
Faiz indirimi sonrası kredi kartı işlemlerine uygulanan komisyonlar yeniden düzenlenirken, faiz oranlarında da indirim yapıldı.
Peki, güncel durumda 100 bin ve 500 bin TL’lik mevduatlar için uygulanan faiz oranları ne kadar?