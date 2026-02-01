Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 2 milyon ve 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Türk Lirası mevduatı tercih eden yatırımcılar açısından bankalar arasındaki faiz rekabeti adeta yeni bir aşamaya geçti. Bununla beraber mevduat faiz oranları ocak ayı enflasyon öncesi yatırımcıların gündemine girdi. Peki 2 milyon ve 4 milyon TL'nin aylık mevduat faiz getirisi ne kadar oldu?