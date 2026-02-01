Bankaların mevduat faizi yarışı hızlandı: 2 milyon ve 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu
TCMB verilerine göre, kredi ve mevduat faiz oranları merkez bankasının fonlama maliyetindeki düşüşe paralel olarak aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Politika faizi ile piyasa faizleri arasındaki makas daralıyor. Mevduat yatırımcıları için en yüksek faiz oranları merak konusu oldu. Bankalar ise tasarruf sahiplerini çekmek için rekabetçi faiz oranları sunmaya devam ediyor. Peki 2 milyon ve 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte 2026 yılında TL mevduatta en yüksek getiriyi sağlayan bankalar ve oranları...
Son dönemde mevduat faizlerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bankalar, hem yeni müşteri çekmek hem de likiditeyi güçlendirmek amacıyla faiz oranlarını yüzde 44,50’ye kadar çıkardı.
Türk Lirası mevduatı tercih eden yatırımcılar açısından bankalar arasındaki faiz rekabeti adeta yeni bir aşamaya geçti. Bununla beraber mevduat faiz oranları ocak ayı enflasyon öncesi yatırımcıların gündemine girdi. Peki 2 milyon ve 4 milyon TL'nin aylık mevduat faiz getirisi ne kadar oldu?