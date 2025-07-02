Bankaların mevduat faizi oranları yükselişte! Peki, 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran enflasyon verisine çevrildi. Aylık bazda yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenen enflasyonun bu düzeyde ya da daha düşük gelmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi seçeneğini değerlendirebileceği ifade ediliyor.