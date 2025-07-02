Bankaların mevduat faizi oranları yükselişte! Peki, 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir dönemece girildi. 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte, 24 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, mevduat faiz oranlarının seyrini doğrudan etkileyecek. Peki, bu dönemde güncel 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Piyasalarda gözler, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran enflasyon verisine çevrildi. Aylık bazda yüzde 1,6 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenen enflasyonun bu düzeyde ya da daha düşük gelmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi seçeneğini değerlendirebileceği ifade ediliyor.
TCMB’nin olası bir faiz indirimi kararı, bankalarda uygulanan mevduat faiz oranlarını da aşağı çekebilir. Hâlihazırda birçok bankada en yüksek vadeli mevduat faizi yüzde 53 seviyelerinde.
Ancak 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi durumunda, mevduat faizlerinde kademeli bir düşüş yaşanabileceği öngörülüyor.