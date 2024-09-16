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Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Birçok vatandaş tarafından mevduat faizlerindeki son durum merak ediliyor. Peki, son güncellemelere göre 2 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?

Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 1

2024 yılının nisan ayında zirve yapan mevduat faiz oranları, sonraki aylarda düşüş eğilimi göstermişti. Şu anda ise bankalardaki ortalama mevduat faiz oranlarının hangi seviyede olduğu vatandaşların merak konusu.

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Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 2

Peki bankada 2 milyon TL parası olan 32 gün sonunda ne kadar kazanıyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor? 

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Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 3

Ziraat Bankası

Faiz oranı % 40 - Net getiri 64.877 TL- Vade sonu tutar 2.064.877 TL

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Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 4

Garanti BBVA 

Faiz oranı %49 - Net getiri 79.256,83 TL

Vade sonu tutar 2.079.256,83 TL

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