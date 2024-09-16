Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı! 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Birçok vatandaş tarafından mevduat faizlerindeki son durum merak ediliyor. Peki, son güncellemelere göre 2 milyon liranın aylık getirisi ne kadar? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
2024 yılının nisan ayında zirve yapan mevduat faiz oranları, sonraki aylarda düşüş eğilimi göstermişti. Şu anda ise bankalardaki ortalama mevduat faiz oranlarının hangi seviyede olduğu vatandaşların merak konusu.
Peki bankada 2 milyon TL parası olan 32 gün sonunda ne kadar kazanıyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Ziraat Bankası
Faiz oranı % 40 - Net getiri 64.877 TL- Vade sonu tutar 2.064.877 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı %49 - Net getiri 79.256,83 TL
Vade sonu tutar 2.079.256,83 TL