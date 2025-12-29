Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı: 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu
Bankada birikimi olanlar mevduat faizlerindeki son durumu merak ediyor. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 38’e düşürmesinin ardından, Türkiye’deki bankaların mevduat faiz oranları yeniden güncellendi. Bu değişiklikle birlikte 1 milyon ve 3 milyon TL mevduatın 32 günlük net getirisi de belli oldu. İşte güncellenen oranlar ve banka banka en yüksek faiz listesi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında aldığı 150 baz puanlık faiz indirimi, mevduat piyasasında yeni bir denge arayışını beraberinde getirdi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürülmesi sonrası, yatırımcılar gözünü bankaların 250 bin TL mevduat için sunduğu güncel faiz oranlarına çevirdi.
Faiz kararının ardından bankalar mevduat ürünlerinde oranlarını yeniden şekillendirirken, özellikle kısa ve orta vadeli TL mevduat faizleri tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer almaya başladı. Bu gelişme, mevduat faizi getirisi, bankaların güncel faiz oranları ve TCMB faiz kararı gibi aramaları da öne çıkardı. Peki 1 milyon ve 3 milyon TL mevduatın 32 günlük net getirisi ne kadar oldu?