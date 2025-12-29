Bankaların mevduat faizi yarışı kızıştı: 1 milyon ve 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Faiz kararının ardından bankalar mevduat ürünlerinde oranlarını yeniden şekillendirirken, özellikle kısa ve orta vadeli TL mevduat faizleri tasarruf sahiplerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer almaya başladı. Bu gelişme, mevduat faizi getirisi, bankaların güncel faiz oranları ve TCMB faiz kararı gibi aramaları da öne çıkardı. Peki 1 milyon ve 3 milyon TL mevduatın 32 günlük net getirisi ne kadar oldu?