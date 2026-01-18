Bankaların mevduat faizleri değişti: 1 milyon ve 3 milyon TL'nin mevduat getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Özellikle 1 milyon TL ve 3 milyon TL’yi 32 günlük vadeli mevduata yatırmayı düşünen vatandaşlar, “Hangi banka ne kadar kazandırıyor?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte 1 milyon TL ve 3 milyon TL'nin aylık vadeli mevduat getirisi ve kazanç tablosu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında aldığı 150 baz puanlık faiz indirimi, mevduat piyasasında yeni bir denge arayışını beraberinde getirdi. Politika faizinin yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürülmesiyle birlikte, yatırımcıların gözü bankaların 1 milyon TL ve 3 milyon TL tutarındaki mevduatlar için sunduğu güncel faiz oranlarına çevrildi. Bankaların yeni faiz politikaları, tasarruf sahiplerinin getiri hesaplarını yeniden şekillendirmeye başladı.
Ocak 2026 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları baz alınarak, 1 milyon TL ve 3 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazançlar yeniden hesaplandı. İşte 1 milyon TL ve 3 milyon TL’yi vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için en yüksek faizi sunan bankalar...