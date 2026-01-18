Bankaların mevduat faizleri değişti: 1 milyon ve 3 milyon TL'nin mevduat getirisi ne kadar oldu?

Ocak 2026 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları baz alınarak, 1 milyon TL ve 3 milyon TL’nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazançlar yeniden hesaplandı. İşte 1 milyon TL ve 3 milyon TL’yi vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için en yüksek faizi sunan bankalar...