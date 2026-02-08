Bankaların mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon ve 3 milyon TL'nin mevduat getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımları ve piyasadaki likidite ihtiyacı, bankaların mevduat faiz oranlarını yukarı çekmesine neden oldu. 1 milyon ve 3 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faiz oranları belli oldu.