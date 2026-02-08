Bankaların mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon ve 3 milyon TL'nin mevduat getirisi ne kadar oldu?
Merkez Bankası, en son politika faizini 1 puan düşürerek yüzde 37 seviyelerine çekmişti. Ancak bankaların mevduat faizlerinde belirgin bir düşüş yaşanmadı. Bankalar, yeni müşteri çekmek ve piyasalardaki likiditeyi artırmak amacıyla faiz oranlarını yükseltti. Bu yüksek faiz oranları birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte 1 milyon ve 3 milyon TL’lik birikimlerini kısa vadeli TL mevduat hesaplarına yatırmayı planlayanlar için bankaların mevduat faiz getirisi...
Bankalar arasındaki mevduat faiz yarışı hız kesmeden devam ederken, nakit birikimi olan yatırımcılar için cazip getiri fırsatları ortaya çıkıyor. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesapları, kısa sürede yüksek kazanç elde etmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımları ve piyasadaki likidite ihtiyacı, bankaların mevduat faiz oranlarını yukarı çekmesine neden oldu. 1 milyon ve 3 milyon TL'nin 32 günlük mevduat faiz oranları belli oldu.