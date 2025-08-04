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  4. Bankaların mevduat faizlerinde düşüş! 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Bankaların mevduat faizlerinde düşüş! 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde gerçekleştirdiği indirim, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarına da yansıdı. 75 bin TL’lik vadeli mevduat hesaplarında aylık net getiri oranları bankadan bankaya farklılık gösterirken, yatırımcılar düşen kazançlar nedeniyle alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Bankaların mevduat faizlerinde düşüş! 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 1

Politika faizi yüzde 43’e çekildi

TCMB, politika faizini yüzde 46 seviyesinden yüzde 43’e düşürme kararı aldı. Bu adımın ardından bankacılık sektöründe vadeli mevduat faiz oranlarında da gerileme gözlendi. 

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Bankaların mevduat faizlerinde düşüş! 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 2

Önceki dönemde yıllık bazda yüzde 48 ila 50 seviyelerinde sunulan faiz oranları, son değişiklikle birlikte yüzde 38 ila 49 aralığında seyretmeye başladı

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Bankaların mevduat faizlerinde düşüş! 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 3

. Bu gelişme, yatırımcıların faiz gelirlerine ilişkin beklentilerinde değişikliklere yol açtı.

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Bankaların mevduat faizlerinde düşüş! 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Sayfa 4

Stopaj düzenlemesi ilgiyi azaltabilir

Faiz indiriminin yanı sıra, stopaj oranlarında yapılan artış da dikkat çekiyor. Vergilendirme koşullarındaki bu değişiklik, özellikle yüksek tutarlı tasarruflara sahip olan bireylerin mevduat hesaplarına olan ilgisini olumsuz yönde etkileyebilir. 

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