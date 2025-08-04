Bankaların mevduat faizlerinde düşüş! 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Stopaj düzenlemesi ilgiyi azaltabilir

Faiz indiriminin yanı sıra, stopaj oranlarında yapılan artış da dikkat çekiyor. Vergilendirme koşullarındaki bu değişiklik, özellikle yüksek tutarlı tasarruflara sahip olan bireylerin mevduat hesaplarına olan ilgisini olumsuz yönde etkileyebilir.