Bankaların mevduat faizlerinde düşüş! 75 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizinde gerçekleştirdiği indirim, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarına da yansıdı. 75 bin TL’lik vadeli mevduat hesaplarında aylık net getiri oranları bankadan bankaya farklılık gösterirken, yatırımcılar düşen kazançlar nedeniyle alternatif yatırım araçlarını değerlendirmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?
Politika faizi yüzde 43’e çekildi
TCMB, politika faizini yüzde 46 seviyesinden yüzde 43’e düşürme kararı aldı. Bu adımın ardından bankacılık sektöründe vadeli mevduat faiz oranlarında da gerileme gözlendi.
Önceki dönemde yıllık bazda yüzde 48 ila 50 seviyelerinde sunulan faiz oranları, son değişiklikle birlikte yüzde 38 ila 49 aralığında seyretmeye başladı
. Bu gelişme, yatırımcıların faiz gelirlerine ilişkin beklentilerinde değişikliklere yol açtı.