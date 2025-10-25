  1. Ekonomim
  4. Bankaların promosyon savaşları kızıştı? En yüksek emekli promosyonunu hangi bankalar veriyor?

Bankalar arası promosyon savaşları kızışırken, en yüksek promosyon ücretini veren bankalar da belli oldu. Peki, Ekim ayı itibari ile bankaların emekli promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Bazı bankalarda nakit promosyon tutarları 31 bin TL’ye kadar çıkardığı görülürken bazı bankalar ek olarak EFT/havale işlemlerinden ücret almamayı vadediyor. 

Bankalar, promosyon kampanyalarını sık sık güncellerken, maaş miktarına göre promosyon  ücretleri de artıyor. Birçok banka promosyonu artırmak için emeklilerden fatura ödeme talimatı isteyebiliyor. 

Emekli maaşını bir bankadan başkasına taşıyan vatandaşlar promosyon ödemesi dışında bazı ayrıcalıklı kampanyalardan da faydalanabiliyor.  

En yüksek emekli promosyonu ödemesi yapan bankaları sizin için sıraladık. 

1 ZİRAAT BANKASI
Kurum Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaş ödemelerini bankadan almaya taahhüt eden emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödeme seçeneği sunuyor. Ekonomist'in bilgilerine göre banka ayrıca, üç yıllık peşin promosyon ödemesi yaptıklarını da belirtiyor.

