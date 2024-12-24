Bankaların promosyon yarışı emeklinin radarında! Emeklinin maaş zammı tutara nasıl yansıyacak?

SSK, Bağkur ve memur emeklisini zammı ile en düşük emekli maaşındaki güncelleme bankaların radarına girdi. Promosyonda düğmeye basan bankalar, rakiplerinden ayrışabilmek için yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Promosyon yarışı kızışırken müşteri kapmak isteyen bankalar promosyon tutarı için belirledikleri maaş dilimlerini de şimdiden güncellemeye başladı.