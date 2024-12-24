Bankaların promosyon yarışı emeklinin radarında! Emeklinin maaş zammı tutara nasıl yansıyacak?
Emeklinin ocak ayı zammı öncesinde bankalar promosyonda düğmeye bastı. Daha fazla müşteri kazanmak isteyen bankalar maaş dilimlerini güncelliyor. En düşük emekli maaşı 15 bin liraya çıkarsa, promosyon tutarları da artacak. Bankalar tutarları şimdiden güncelledi. Peki, Emeklinin maaş zammı promosyona nasıl yansıyacak? İşte detaylar…
SSK, Bağkur ve memur emeklisini zammı ile en düşük emekli maaşındaki güncelleme bankaların radarına girdi. Promosyonda düğmeye basan bankalar, rakiplerinden ayrışabilmek için yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Promosyon yarışı kızışırken müşteri kapmak isteyen bankalar promosyon tutarı için belirledikleri maaş dilimlerini de şimdiden güncellemeye başladı.
Promosyon tutarları emeklinin radarında
Emeklinin 2025 yılının ilk 6 ayı için alacağı zamlara göre bankalar promosyon ayarına gitti. Bankaların verdiği en yüksek promosyon miktarı 24 bin liraya kadar çıktı.
Emeklinin ocak ayında açıklanacak aralık enflasyon rakamları sonrası netleşecek maaş zammı emeklinin promosyonunu da artıracak.