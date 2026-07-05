Bankaların temmuz ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları açıklandı: Faizsiz limit 140 bin TL'ye ulaştı

Peki, bu kampanyalardan kimler faydalanabiliyor? Başvuru şartları neler, 100 bin liralık nakit finansman için geri ödeme planları nasıl şekilleniyor? İşte bankaların sunduğu faizsiz ve düşük faizli kredi seçenekleri, başvuru koşulları ve ödeme detayları