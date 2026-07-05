Bankaların temmuz ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları açıklandı: Faizsiz limit 140 bin TL'ye ulaştı
Nakit ihtiyacını uygun koşullarla karşılamak isteyen vatandaşlara yönelik bankalardan peş peşe yeni kampanyalar geldi. Bazı bankalar, belirli başvuru şartlarını yerine getiren müşterilere 140 bin TL'ye kadar faizsiz veya sıfır faizli, masrafsız ihtiyaç kredisi imkânı sunmaya başladı. İşte bankaların sunduğu faizsiz ve düşük faizli kredi seçeneklerini ve başvuru koşulları...
Artan nakit ihtiyacını karşılamak isteyen birçok kişi ihtiyaç kredilerine yönelirken, bankalar da yeni müşteri kazanmak amacıyla dikkat çeken kampanyalar sunmaya devam ediyor.
Son dönemde bazı bankalar, belirlenen koşulları yerine getiren müşterilere faizsiz ya da sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve masrafsız finansman seçenekleriyle destek sağlıyor.
Peki, bu kampanyalardan kimler faydalanabiliyor? Başvuru şartları neler, 100 bin liralık nakit finansman için geri ödeme planları nasıl şekilleniyor? İşte bankaların sunduğu faizsiz ve düşük faizli kredi seçenekleri, başvuru koşulları ve ödeme detayları