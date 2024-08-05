Başvurular başladı: İşini geliştirmek isteyene 1.5 milyon TL destek geliyor
İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde destek sağlanıyor. 1 Ağustos'ta başlayan başvurular 30 Ağustos'ta sona erecek. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda limite 150 bin TL ekleniyor.
Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefleyen KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), işini geliştirmek isteyenlere desteğini sürdürüyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlayan KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı.
GERİ ÖDEMELİ DESTEK
1 Ağustos'ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos'ta sona erecek. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanıyor.
GENÇ, KADIN, ENGELLİ VE GAZİ VE ŞEHİT YAKININA ÜST LİMİTE 150 BİN TL DAHA EKLENECEK
Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor.