Başvurular başladı: İşini geliştirmek isteyene 1.5 milyon TL destek geliyor

GENÇ, KADIN, ENGELLİ VE GAZİ VE ŞEHİT YAKININA ÜST LİMİTE 150 BİN TL DAHA EKLENECEK

Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor.