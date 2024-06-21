BAYKAR aylık kaç adet TB2 ve AKINCI üretiyor?
Dünyanın en büyük Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üreticisi olan BAYKAR, ayda 300 adet Bayraktar TB2 ve AKINCI tiplerinde insansız hava aracı üretiyor.
Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alanında önemli başarılar elde eden BAYKAR, halihazırda 33 ülkeye Bayraktar TB2 ve 9 ülkeye ise AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştirmiş durumda. BAYKAR, aldığı siparişlerin zamanında teslimi için üretim altyapısını her geçen gün daha da geliştiriyor.
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın Capital Dergisi’ne yaptığı açıklamaya göre şirket, her ay yaklaşık 250 adet Bayraktar TB2 SİHA ile 50 adet AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)’nın üretimini gerçekleştiriyor. Gelirlerinin önemli bir kısmını ArGe faaliyetlerine ayıran BAYKAR, 2023 yılında 250 milyon dolarlık ArGe harcaması yaptı.
Şu anda 4500 kişilik bir çalışma ekibine sahip BAYKAR’da 2000 mühendis ile 2500 teknisyen görev alıyor.
Bayraktar TB2 için yerli motor: BM100
Haluk Bayraktar’ın açıklamasına göre; BAYKAR, Bayraktar TB2 SİHA için BM100 adında yerli bir motor geliştirdi. Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl 20 adetlik üretim hedefimiz mevcut. Daha sonra seri üretimini planlıyoruz. Bayraktar TB2 yılda 250 bin saat uçuyor. Bu da her yıl 200 adet yedek motor ihtiyacı demek.
KIZILELMA’ya yerli motor
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA’da türbin motoru kullanılıyor. BAYKAR olarak geçen yıl bu alana da yatırım yapma karar verdik. Şu an çok büyük bir yatırım hazırlığı içerisindeyiz. BAYKAR olarak önümüzdeki 5 yılda bu uçaklarımızın motorunu üretmek için 300 milyon dolar yatırım yapacağız.