BAYKAR aylık kaç adet TB2 ve AKINCI üretiyor?

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın Capital Dergisi’ne yaptığı açıklamaya göre şirket, her ay yaklaşık 250 adet Bayraktar TB2 SİHA ile 50 adet AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)’nın üretimini gerçekleştiriyor. Gelirlerinin önemli bir kısmını ArGe faaliyetlerine ayıran BAYKAR, 2023 yılında 250 milyon dolarlık ArGe harcaması yaptı.

Şu anda 4500 kişilik bir çalışma ekibine sahip BAYKAR’da 2000 mühendis ile 2500 teknisyen görev alıyor.