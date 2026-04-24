Baykar satın almıştı, İtalyan savunma şirketi ilk siparişini aldı

Türk savunma devi Baykar'ın bünyesine kattığı İtalyan uçak üreticisi Piaggio Aerospace, uzun bir sessizliğin ardından pazara iddialı bir dönüş yaptı. Şirket, yeni nesil P.180 Avanti NX jetleri için ilk resmi siparişini Avrupa merkezli bir operatörden alarak lansman müşterisini buldu.