Baykar satın almıştı, İtalyan savunma şirketi ilk siparişini aldı
Baykar'ın satın aldığı Piaggio Aerospace, yeni nesil P.180 Avanti NX jetleri için Avrupa'dan 2 adet sipariş alarak pazara güçlü bir dönüş yaptı. İşte detaylar…
Türk savunma devi Baykar'ın bünyesine kattığı İtalyan uçak üreticisi Piaggio Aerospace, uzun bir sessizliğin ardından pazara iddialı bir dönüş yaptı. Şirket, yeni nesil P.180 Avanti NX jetleri için ilk resmi siparişini Avrupa merkezli bir operatörden alarak lansman müşterisini buldu.
AERO Friedrichshafen 2026 fuarında duyurulan bu anlaşma, Piaggio Aerospace'in geleceği adına somut bir adım olarak kayıtlara geçti.
AERO Friedrichshafen 2026 fuarında imzalanan sözleşme kapsamında, Avrupa merkezli operatör 2 adet P.180 Avanti NX sipariş etti.