Bayram ikramiyesi zammında ilk kez gündemde! 4 senaryodan 'Sabit Artış' öne çıkıyor

İKRAMİYELERE ZAMDA 4 FORMÜL

2024 yılında emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 2000 TL’den 3000 TL’ye yükselmiş, böylece iki bayram için emeklilere toplamda 6000 TL ödeme yapılmıştı. Ancak maaş artışlarının yaşam maliyetlerini karşılamada yetersiz kalması, 2025 yılı için ikramiye tutarlarında yeni bir artış beklentisini gündeme getirdi. Peki, hangi seçenekler masada?