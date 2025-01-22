Bayram ikramiyesi zammında ilk kez gündemde! 4 senaryodan 'Sabit Artış' öne çıkıyor
Emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. 2024 yılında 3.000 TL olarak belirlenen ikramiyeler, iki bayram için toplamda 6.000 TL olarak ödenmişti. Peki, 2025 yılı bayram ikramiyesi için artış yapılacak mı? Yeni tutarlar ne olacak? Bu sorunun cevabı, gündeme gelen 4 farklı formülde saklı. Peki, kim ne kadar alacak ve 2025 Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte detaylar…
Ocak ayı zamlarını alan emekliler, şimdi gözlerini bayram ikramiyelerine çevirdi. Bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenecek emekli ikramiyelerine yönelik zam beklentisi yükselirken, olası artış için 4 farklı formül gündeme geldi.
Takvim’in haberine göre, 2025 Ramazan Bayramı 30 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Arife günü 29 Mart Cumartesi’ye denk geldiği için Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.
Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerinde olacak. Bu ikramiyeler de büyük olasılıkla 2-5 Haziran’da emeklilerin hesaplarına geçecek.
İKRAMİYELERE ZAMDA 4 FORMÜL
2024 yılında emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 2000 TL’den 3000 TL’ye yükselmiş, böylece iki bayram için emeklilere toplamda 6000 TL ödeme yapılmıştı. Ancak maaş artışlarının yaşam maliyetlerini karşılamada yetersiz kalması, 2025 yılı için ikramiye tutarlarında yeni bir artış beklentisini gündeme getirdi. Peki, hangi seçenekler masada?