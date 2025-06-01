Bayram öncesi 75 bin TL müjdesi! 7 bankadan faizsiz kredi: 1 TL bile faiz ödemden cebinizi doldurun!

Bankalar, yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını 2025 Haziran ayında da sürdürüyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu bu avantajlı kampanyalar kapsamında, yeni müşterilere 45 bin TL’den 75 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri sunuluyor.