Bayram öncesi 75 bin TL müjdesi! 7 bankadan faizsiz kredi: 1 TL bile faiz ödemden cebinizi doldurun!
Kurban Bayramı öncesi paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için Enpara, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, QNB, TEB, Denizbank faizsiz kredi fırsatlarını duyurdu.
Bankalar, yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını 2025 Haziran ayında da sürdürüyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu bu avantajlı kampanyalar kapsamında, yeni müşterilere 45 bin TL’den 75 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri sunuluyor.
Geri ödeme vadeleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişirken, kampanyalar kısa vadeli nakit ihtiyacına çözüm arayan vatandaşlar için cazip fırsatlar içeriyor. Özellikle bayram öncesinde nakit ihtiyacı artan bireyler, başvurularını dijital kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.
Başvuru şartları genellikle bankadan bankaya değişmekle birlikte, yeni müşteri olmak, 18 yaşını doldurmak, sigortalı çalışıyor olmak ve kredi notunun belirli bir seviyenin üzerinde olması (örneğin Findeks puanı 1850 ve üzeri) gibi kriterler ön planda tutuluyor.
İşte faizsiz kredi veren bankalar...