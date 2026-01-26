Bayram öncesi emekliye ikramiye düzenlemesi: Kim ne kadar alacak? İşte ödeme takvimi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinde yüzde 25 oranında artış düşünülüyor. 4 bin lira olan bayram ikramiyelerine zam gelmesi ihtimali yükseldi. Ancak yapılacak artışın tüm emeklilere aynı şekilde yansımayacağı belirtiliyor. Kim ne kadar alacak, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte bayram ikramiyesine dair merak edilenler…
Asgari ücrette, emekli ve memur maaşlarında yapılan artışların ardından yaklaşık 17,7 milyon emekli şimdi bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, halen 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye yükseltilmesi masada.
Ancak olası artışın tüm emeklilere eşit şekilde yansımayabileceği ifade ediliyor. Kimlerin ne kadar ikramiye alacağı ve ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ise merak konusu.
2018 yılında uygulamaya sokulan bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33.33'lük artışla 4 bin TL'ye yükseltilmişti. 2026'da bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi ikramiye artışına ilişkin çalışmaları yürütürken, bütçeye etkisini hesaplıyor