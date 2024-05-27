Bayram öncesi otobüs bileti almayanlar, dikkat: Büyük zam kapıda!

Başka bir otobüs firma yetkilisi Halil Demirkol da yoğunluk yaşandığını ve bayram öncesi fiyatların artacağını söyledi. Demirkol "Haziran seferleri açıldı. Seferlerin açılmasından sonra yolculardan talep var, özellikle ayın 14'ü ve 16'sı için. Resmi kurumlarda çalışanlar ayın 14'üne bilet almaya başladılar. İnternet üzerinden bilet alanlar da oluyor. Rezervasyonlar şu an devam ediyor” dedi.

Dönüşler için de taleplerin geldiğini aktaran Demirkol, “Okul tatili de denk geldiği için biraz karışıklık var. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için biletlerini erkenden almalarını, erkenden rezervasyon yaptırmalarını öneririz" diye belirtti.