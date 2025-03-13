Bayram tatili yaklaştı bilet fiyatları uçtu! Bilete fazla ücret ödemek istemeyenler o güne dikkat!
Bayram tatili yaklaşırken uçak biletlerinde ciddi fiyat artışları yaşandı. 22 Mart'ta 840 liraya alınabilen bir bilet, bayram arifesinde 3 bin 84 liradan başlıyor. Aynı rota için fiyat farkı 3.6 kata kadar çıktı.
Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı. Bu yıl bayram tatili, 29 Mart Cumartesi günü arife ile başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecek. Toplamda 4 gün sürecek tatil, yıllık izinle uzatılabilir.
Bayram döneminde birçok kişi memleketine gitmeyi veya turistik bölgelere seyahat etmeyi planlıyor. Ancak bu dönemde hem ulaşım hem de otel fiyatlarında belirgin bir artış dikkat çekiyor.
Bununla beraber bayram tatili yaklaşırken seyahat maliyetleri de netleşmeye başladı.Takvim Gazetesi'nin haberine göre bayram öncesine kıyasla bilet fiyatlarında büyük artış gözlemlendi.
Örneğin, 22 Mart Cumartesi günü İstanbul’dan Adana’daki Çukurova Havalimanı’na uçmak isteyenler en uygun bileti 840 TL’ye bulabilirken, aynı yolculuğun arife günü olan 29 Mart’ta yapılması halinde fiyat 3,6 kat artarak 3.024 TL’ye çıkıyor. Bu tarihte, belirtilen rotada daha düşük fiyatlı bilet bulmak ise mümkün değil.