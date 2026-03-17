Bayramda çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanıyor? Kimler ne kadar ek ücret alıyor?

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışan işçilere “genel tatil ücreti” ödenir. Buna göre çalışan, o gün için normal günlük ücretinin yanı sıra bir günlük ücret daha alır. Yani bayramda çalışan işçi iki yevmiye kazanmış olur.