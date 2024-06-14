Bayramda izin hesabı: Bayramla çakışan günler izinden düşer mi? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
Kurban Bayramı dolayısıyla gelecek hafta kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verilince çalışanların birçoğu yıllık izinle 9 gün izin planı yaptı. Bazı çalışanlar da yıllık iznini bayram tatili ile birleştirdi. Peki bayram tatili ile birleştirerek yıllık izne çıkanların izin sürelerinden kaç gün düşer? Bayramda çalışanların mesai ücreti nasıl hesaplanacak?
Kurban Bayramı tatili 15 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Cumhurbaşkanı kararı ile kamu görevlileri perşembe ve cuma günü de idari izinli sayılacak. Nöbet tutmak zorunda olanlar dışındaki memurlar 9 gün tatil yapacak. Okullar bugün tatil olduğu için çalışanların bir kısmı bu haftadan itibaren yıllık izne ayrılacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre idari izin kararı kamu kurumlarına uygulandığı için özel sektördeki işyerlerini bağlamıyor. Ancak İş Kanunu’na tabi olup yıllık izin kullanan kişiler de dokuz günlük tatil yapabilecek. İş Kanunu’na göre yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması koşuluyla bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşveren kabul ederse işçi bir günlük bölümler halinde de yıllık izin kullanabilir.
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin sürelerinden sayılmaz. Buna göre 15 – 23 Haziran tarihlerinde 9 gün tatil yapan bir işçi fiilen 15 Haziran Cumartesi yarım gün, bayram sonrası perşembe, cuma ve cumartesi tam gün olmak üzere yıllık izninden 3,5 gün kullanmış sayılacak. Geri kalan 5,5 günlük iznin 4,5 günü bayram tatiline, son pazar günü de hafta tatiline denk geldiği için yıllık izin süresinden düşülmeyecek.
TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR: GÜNDE EN FAZLA 3 SAAT
Bazı özel sektör işyerleri de kamuya paralel olarak 9 gün tatile gidecek. Kanuna göre, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin topluca tatil edilmesi durumunda işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.