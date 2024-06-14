Bayramda izin hesabı: Bayramla çakışan günler izinden düşer mi? Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre idari izin kararı kamu kurumlarına uygulandığı için özel sektördeki işyerlerini bağlamıyor. Ancak İş Kanunu’na tabi olup yıllık izin kullanan kişiler de dokuz günlük tatil yapabilecek. İş Kanunu’na göre yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması koşuluyla bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşveren kabul ederse işçi bir günlük bölümler halinde de yıllık izin kullanabilir.