Baz etkisi nedir? Baz etkisi nasıl hesaplanır?

Enflasyon bakımından baz etkisini şu şekilde örneklendirebiliriz:

2023 yılı Haziran ayı enflasyonu hesaplanırken 2022 yılı Haziran ayına bakılması gerekir. 2022 Haziran ayında ortalamalardan daha yüksek bir değişim ortaya çıkmışsa bu veri, 2023 Haziran enflasyonu üzerinde bir gerileme etkisi yaratır. Devam eden aylarda da baz alınan 12 ay önceki dönemde enflasyon, bugün gerçekleşen enflasyonun daha üzerinde seyrediyorsa baz etkisi nedeniyle yaşanan gerileme de devam eder.